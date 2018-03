10 ovos de Páscoa que vão deixar você com água na boca

São Paulo — A Páscoa está chegando e quem não quer deixar a compra dos ovos de chocolate para a última hora, já pode ir pesquisando as melhores opções do mercado.

Para 2018, as marcas prepararam apresentam sabores bem variados, que vão desde mousse de chocolate até frutas glaciadas. Os preços também variam bastante, por isso, quanto antes você se organizar para as compras, melhor.

O site EXAME experimentou vários produtos e selecionou 10 opções para a Páscoa 2018 que vão deixar qualquer um com água na boca. Os preços vão desde 19,90 reais até 179,90 reais. Veja abaixo a lista completa.

Ovo 4 Desserts da Kopenhagen

1 Ovo de chocolate ao leite com recheio sabor suflê de chocolate, ½ Ovo de chocolate ao leite com recheio sabor mil folhas, ½ Ovo de chocolate branco com recheio sabor bem-casado e 1 Ovo de chocolate ao leite com recheio sabor mousse de limão. Custa 179,90 reais e pesa 610 gramas.

Ovo de frutas glaciadas da Carole Crema

Ovo de chocolate amargo Callebaut Origem Brasil com frutas glaciadas (maçã, pêra, figo, laranja e hibisco). Custa 149 reais e pesa 400 gramas.

Ovo de Kinder Bueno da Dona Deola

Casca de chocolate recheada com creme Kinder Bueno, pedaços de brownie e mousse de chocolate coberta com ganache de chocolate e chocolate Kinder Bueno. Custa 68,50 reais e pesa 750 gramas.

Ovo de Pão de Mel da Ofner

Ovo com casca de chocolate ao leite recheado com o Pão de Mel Ofner tradicional. Acompanha mini bombons de Pão de Mel. Custa 83,90 reais e pesa 300 gramas.

Ovo Siciliano da Havanna

Ovo de chocolate branco com cookies e raspas de limão Siciliano com casca recheada com Doce de Leite Havanna. Contém bombons do mesmo sabor recheados de Doce de Leite Havanna. Custa 74,90 reais e pesa 300 gramas.

Ovo Mousse da Lindt

O Ovo Extra Mousse tem casca com um generoso recheio de mousse de chocolate ao leite. Acompanha miniaturas do mesmo sabor. Custa 109,90 reais e pesa 272 gramas.

Ovo de Bicho de Pé da Amor aos Pedaços



Ovo de Bicho de Pé da Amor aos Pedaços

Ovo de chocolate ao leite recheado com Bicho de Pé, decorado com chocolate colorido rosa e açúcar cristal. Tem a versão para comer de colher e o ovinho recheado de Bicho de Pé. A versão de colher custa 78,90 reais e pesa 200 gramas. Já a versão ovinho custa 19,90 reais e pesa 75 gramas.

Ovo Quartetto da Starbucks

Conjunto com quatro ovos de chocolate belga Callebaut nos sabores meio amargo, ao leite crocante, gold (chocolate caramelado com sabor de doce de leite) e chocolate branco com flor de sal crocante. Os ovos são dispostos em ordem decrescente, um dentro do outro. Custa 49 reais e pesa 280 gramas.

Ovo de Banana Caramelizada da Confeitaria Dama

Ovo recheado com Banana Caramelizada entre duas camadas de chocolate: meio amargo e um chocolate com notas de caramelo e toque de sal. Custa 130 reais e pesa 350 gramas.

Kisses Special Dark Caramel’n’Salt da Hersheys

Chocolate intenso e marcante por conter 60% de cacau. Além da cremosidade e do sabor do chocolate Hershey’s, combina com a sofisticação do caramelo com um leve toque de sal, em formato de gota de chocolate. Custa 25,90 reais e pesa 185 gramas.