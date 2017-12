10 espumantes para brindar nas festas de final de ano

São Paulo – Em busca de um espumante para acompanhar a ceia de Natal ou a festa da virada do ano? Listamos dez sugestões que agradam a todos os gostos e bolsos.

Os preços variam entre R$ 43,50 e R$ 656,16 e a maioria das sugestões tomou como base avaliações de consumidores no aplicativo Vivino. Os rótulos selecionados têm mais de três estrelas na rede social dos amantes da bebida. Um deles foi considerado o quinto melhor vinho do mundo, e custa menos de R$ 50.

A lista é composta por champanhes, espumante feito exclusivamente na região de Champagne, na França; e espumantes de outros países, além de brasileiros.

Como harmonizar

Déco Rossi, diretor do clube de vinhos Winet, diz que espumantes feitos pelos métodos clássico, obrigatório na região de Champagne, são geralmente mais complexos em seus sabores e aromas e encorpados. Por isso, vão bem com pratos mais elaborados.

No outro método de produção mais usado, o de tanque (charmat), os espumantes têm um pouco menos de complexidade e preservam mais a fruta fresca. “Estes espumantes combinam com pratos mais leves e delicados”, diz o especialista.

Para a sobremesa, os demi-sec ou moscatéis acompanham a doçura dos pratos.

Veja abaixo as opções, ordenadas do menor para o maior preço:

Moscatel – Casa Perini

Descrição: Doçura balanceada com o frescor de uvas Moscato

Prêmio: Eleito o 5º melhor vinho do mundo pelo WRW&S/Ranking Mundial de Vinhos e Destilados 2017, divulgado pela World Association of Writers & Journalists of Wines & Spirits

Origem: Vale Trentino – Farroupilha (RS)

Preço médio: R$ 43,50

Onde comprar: Mercado Livre – Empório Perini e Pão de Açúcar

Asti – Beni di Batasiolo

Descrição: Frutado, tem doçura equilibrada com acidez e persistência

Origem: Piemonte, na Itália

Preço médio: R$ 69

Onde comprar: Wine.com.br

Passion – Chandon

Descrição: Tem aromas frutados que lembram o maracujá, o pêssego, a lichia e o jambo, com toques florais de rosas

Origem: Garibaldi (RS)

Preço sugerido: R$ 85

Onde comprar: Americanas e Imigrantes Bebidas

130 – Casa Valduga

Descrição: Elaborado com uvas Chardonnay e Pinot Noir de safras especiais

Prêmio: Medalha de Ouro no concurso de espumantes global Effervescents Du Monde 2014

Origem: Rio Grande do Sul (RS)

Preço sugerido: R$ 114,13

Onde comprar: Empório Mercantil e Shoptime

Extra Brut – Cave Geisse

Descrição: Cremoso e persistente, feito com uva Pinot Noir

Prêmio: Único brasileiro na lista dos 5 melhores espumantes no concurso Iberoamericano de espumantes 2017

Origem: Pinto Bandeira (RS)

Preço sugerido: R$ 115

Onde comprar: Empório Santa Luzia e Vino Mundi

Ice Edition – J.P. Chenet

Descrição: Em garrafa de 1,5 litros, a Rosé tem notas de frutas vermelhas frescas como morangos e framboesas e toque floral, enquanto o rótulo Branco tem notas florais e de frutas de polpa branca, além de notas de amêndoas

Origem: França

Preço médio: R$ 153

Onde comprar: La Pastina

Maria Valduga – Casa Valduga

Descrição: Feito com uvas Chardonnay e Pinot Noir, é complexo e com vigoroso frescor

Origem: Vale dos Vinhedos – Serra Gaúcha (RS)

Preço médio: R$ 239,82

Onde comprar: Shoptime e Bebidas do Sul

Brut – Veuve Clicquot

Descrição: Elaborado com uvas Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier, sua garrafa vem com uma Ice Jacket, embalagem térmica de alta tecnologia com placa de metal customizável

Origem: Champagne, na França

Preço médio: R$ 350 (rótulo mais embalagem especial)

Onde comprar: Bacco’s Vinhos

Brut – Pol Rogers

Descrição: Assemblage de diversas colheitas

Prêmio: Eleito várias vezes “o melhor Brut” pela revista Wine Spectator, foi escolhido para o casamento do Príncipe William

Origem: Champagne, na França

Preço: R$ 351,47

Onde comprar: Importadora Mistral

Rosé – Bollinger

Descrição: Intenso e ao mesmo tempo delicado, com complexos aromas de frutas vermelhas

Prêmio: Três estrelas do guia Bettane & Desseauve

Origem: Champagne, na França

Preço: R$ 656,16

Onde comprar: Mistral Importadora