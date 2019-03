10 músicas que Hollywood usa e abusa nas trilhas sonoras

1. Hits marcantes zoom_out_map 1/11 (Divulgação) São Paulo – Não é que faltem músicas boas para serem usadas como trilhas sonoras dos filmes, mas, aparentemente, há melodias e letras que se encaixam melhor em vários enredos. Por isso, apesar do clichê, muitas produções cinematográficas optam pela segurança de uma música já experimentada, em vez do risco de uma trilha sonora desconhecida. Relembre a seguir algumas das músicas usadas - e abusadas - em vários filmes

"Oh Yeah", de Yello - Luxúria seria o pecado capital que melhor ilustra muitas das cenas embaladas por "Oh Yeah", gravada pela banda suíça Yello, em 1985. A música ficou famosa depois do clássico "Curtindo a vida adoidado" (1986), no qual a trilha é usada no momento em que Ferris (Matthew Broderick) e seu amigo Cameron (Alan Ruck) pegam a Ferrari vermelha do pai de Cameron. Desde então, a faixa foi usada não apenas em filmes, mas também em comerciais e programas de TV. Alguns exemplos são "O Segredo do Meu Sucesso" (1987), "Não Mexa com a Minha Filha" (1989) e "K9: um policial bom pra cachorro" (1989).

"Gimme Some Lovin'", do Spencer Davis Group - Escrita por Steve Winwood, Spencer Davis e Muff Winwood, e grava pela primeira pelo Spencer Davis Group, "Gimme Some Lovin'" está presente em vários filmes, como "Os irmãos Cara de Pau" (1980), "Um Lugar Chamado Notting Hill" (1999), "Striptease" (1996), "Sleepers - A Vingança Adormecida" (1996) e "Dias de Trovão" (1990), entre outros. Mas não foi só nos filmes que a música fez sucesso. Em 1966, a faixa ficou em segundo lugar entre as mais ouvidas do Reino Unido e, no ano seguinte, ficou em sétimo nos Estados Unidos. "Gimme Some Lovin" também foi lembrada na edição especial da revista Rolling Stone de 2004, com as "500 Melhores Músicas de todos os tempos".

"Who Let The Dogs Out?", do Baha Men - Apesar de "Who Let The Dogs Out?" ter sido eleita como uma das 20 músicas mais irritantes em 2007, pela revista Rolling Stone, e, em 2008, ter sido considerada uma das 20 piores músicas de todos os tempos, segundo o site Spinner, os produtores de comédias – e filmes de cachorro – parecem adorar essa trilha. Escrita e gravada originalmente em 1998, para o Carnaval de Trinidad e Tobago, a faixa ficou famosa nas mãos do grupo Baha Men e estreou nas telonas com o filme "Rugrats em Paris: O Filme" (2000). Depois, vieram filmes como "Tá Todo Mundo Louco!" (2001), "MIIB - Homens de Preto II" (2002), "Soltando os Cachorros" (2006), "Neve Pra Cachorro" (2002) e "Se Beber, Não Case!" (2009).

"Kung Fu Fighting", de Carl Douglas - "Kung Fu Fighting", de Carl Douglas, está para os filmes de luta assim como "Who Let The Dogs Out?" está para os filmes com cachorro. Na lista estão "The Spirit of '76" (1990), "Kung-Fu Futebol Clube" (2001), "Cidade de Deus" (2002), "A Creche do Papai" (2003), "Os Picaretas" (1999), "A Hora do Rush 3" (2007) e "Kung Fu Panda" (2008). Antes de fazer todo esse sucesso nos filmes, a música escrita por Jim Brusatto e Vivian Hawke já havia ganhado o público. Em 1974, ano em que foi lançada, a faixa ganhou o Grammy, como o single mais vendido do ano.

"I Got You (I Feel Good)", de James Brown - Não é difícil entender por que "I Got You (I Feel Good)", lançada em 1965 por James Brown, é muito usada em filmes. Além do ritmo envolvente e animado, a letra, que diz "eu me sinto bem... por ter você", se encaixa perfeitamente em várias situações. Por isso, produções como "O Professor Aloprado" (1996), "Bom Dia Vietnã" (1987), "As Namoradas do Papai" (1995), "K9: um policial bom pra cachorro" (1989), "Transformers" (2007), "Garfield - O Filme" (2004) e "Dr. Dolittle" (1998), não hesitaram em colocar a faixa em suas trilhas sonoras.

"Walking on Sunshine", de Katrina and the Waves - Essa música, escrita por Kimberley Rew e gravada pelo grupo "Katrina and the Waves" em 1983, fez tanto sucesso que é considerada uma das produções musicais mais rentáveis da gravadora EMI. Além de filmes, "Walking on Sunshine" é regularmente usada em programas de TV e comerciais. Estima-se que todo esse sucesso rendeu à banda uma média de 1 milhão de dólares por ano entre 2000 e 2010, considerando-se apenas os valores relativos a direito de uso da música. Alguns filmes que engordaram o bolso do "Katrina and the Waves" foram "Psicopata Americano" (2000), "Alta Fidelidade" (2000), "O Segredo do Meu Sucesso" (1987), "A Creche do Papai" (2003), "Mister Bean - O Filme" (1997), "Olha Quem Está Falando" (1989) e "Lunar" (2009).

"Bad to the Bone", de George Thorogood and the Destroyers - Essa é a clássica música para apresentar o bad-boy, não necessariamente o vilão, da história. "Bad to the Bone" foi lançada em 1982 por George Thorogood and the Destroyers e, apesar de não ter tido um grande sucesso inicial, conquistou seu lugar em Hollywood. Filmes onde a faixa está presente são "O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final" (1991), "Operação Cupido" (1998), "Pelotão Em Apuros" (1995), "Christine, O Carro Assassino" (1983), "Verdades Que Matam" (1988), "O Pestinha" (1990) e "Megamente" (2010).

"Bad Reputation", Joan Jett - Rebeldes, bagunceiros ou antissociais. "Bad Reputation" é a trilha sonora para personagens assim. E, como esse tipo de gente não falta nos filmes, a faixa foi bastante usada em várias produções do cinema. A música foi lançada em 1981, no primeiro álbum homônimo da roqueira Joan Jett. Nessas décadas, filmes como "Shrek" (2001), "10 Coisas que Eu Odeio em Você" (1999), "Uma Mãe Para o Meu Bebê" (2008), "A Mentira" (2010), "The Runaways - Garotas do Rock" (2010) e "Kick-Ass - Quebrando Tudo" (2010).

"Dreams", The Cranberries - O primeiro single da carreira dos Cranberries rendeu a eles algumas trilhas sonoras. "Dreams", lançada em 1992, foi escrita por Dolores O'Riordan e Noel Hogan, e faz parte de seu primeiro álbum "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?". Além de filmes, a música já foi usada em trailers e programas de TV. Entre as produções do cinema embaladas pela faixa estão: "Karate Kid 4 – A Nova Aventura" (1994), "Somente Elas" (1995), "Missão Impossível" (1996), "Mensagem para Você" (1998) e "Um Tiro no Coração" (1998).