10 ideias criativas de decoração para banheiro

São Paulo – Decorar o banheiro pode ser um desafio – afinal, esse ambiente da casa reserva muitas particularidades e é preciso que ele seja funcional, além de visualmente agradável.

Combinar os revestimentos, pisos e acessórios certos é a maneira ideal de chegar à solução desse dilema.

Especialistas do Viva Decora, site especializado em decoração, listaram algumas ideias para renovar o banheiro. Veja qual delas combina mais com seu estilo:

1 – Pastilhas

Os grandes azulejos estão dando lugar a outros revestimentos, como é o caso das pastilhas. Moda nos anos 70, como revestimento externo, hoje as pastilhas com uma textura vitrificada podem deixar seu banheiro ainda mais bonito.

2 – Plantas e madeira

Neste lavabo, além da parede espelhada que duplica o ambiente, um ripado de madeira e plantas que resistem a um ambiente úmido e com pouca luz geram um efeito bastante inovador.

3 – Madeira e pastilhas

Por que não unir as duas ideias? Com muita madeira rústica em contraste com as pastilhas, este banheiro se transformou em um ambiente bem interessante e diferenciado.

4 – Azulejos coloridos

Abusar dos azulejos de modelos diferentes e bem coloridos é uma maneira simples e criativa de dar um toque diferenciado à decoração de seu banheiro.

5 – Papel de parede

Papéis de parede especialmente desenvolvidos para banheiros podem dar um acabamento único ao ambiente, principalmente se você optar por um padrão geométrico e combinar com as cores dos demais elementos.

6 – Bancadas espelhadas

Neste modelo de lavabo, além de um papel de parede muito elegante, os gabinetes foram revestidos em vidro, criando uma atmosfera de muito luxo e sofisticação. As luminárias em forma de borboleta ajudam a dar mais requinte ao ambiente.

7 – Estilo Clássico

Para quem gosta de ambientes mais clássicos, detalhes em dourado, cortinas cheias de babados e pingentes, além de um espelho com moldura de quadro antigo podem deixar o banheiro parecendo um palácio.

8 – Nichos decorativos

Fazer nichos na parede para colocar peças decorativas pode mudar a aparência de do banheiro, basta usar a criatividade. Dependendo da utilidade do banheiro, as peças podem variar, dando a personalidade que você deseja ao espaço.

9 – Parede em pedra

Apostar em um revestimento pouco usado em banheiros pode tornar o ambiente único.Veja que efeito rústico, porém muito refinado, da combinação da parede revestida de pedras com o piso em madeira desse lavabo.

10 – Banheiro temático

Com um projeto totalmente exclusivo, este banheiro usou apliques nas paredes e até uma prancha de surfe no teto, tudo para personalizar o banheiro do bebê.