10 destinos preferidos dos brasileiros para as férias de julho

São Paulo – A pouco mais de dois meses para as férias de julho, muita gente já escolheu o local onde vai aproveitar o merecido descanso do meio do ano.

Segundo levantamento da agência de viagens CVC, julho é um dos meses com maior concentração de embarques e boa parte das pessoas, 65% delas, mantém preferência por destinos que tenham praia dentro do território nacional.

Maceió, em Alagoas, e Porto Seguro, na Bahia, aparecem como os dois destinos nacionais preferidos. Já Santiago, no Chile, e Lisboa, em Portugal, são as regiões mais procuradas por viajantes fora do Brasil.

A pesquisa é feita com base nos orçamentos solicitados nas lojas CVC entre janeiro e março, para embarques em julho.

Confira a seguir os 10 destinos nacionais e internacionais mais desejados por turistas brasileiros para curtir as férias em julho: