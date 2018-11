10 casas de escritores para visitar no Brasil e no exterior

São Paulo – Para inspirar leitores a viajarem não só pelas páginas de seus livros favoritos, mas também na vida real, o buscador de preços de passagens aéreas Skyscanner preparou uma lista com 10 casas de escritores que foram transformadas em pontos turísticos.

Da lista, cinco delas ficam no Brasil e mostram as raízes de Cora Coralina, Jorge Amado, José de Alencar, Guimarães Rosa e Mário Quintana. Portanto, é possível marcar a viagem em um final de semana ou feriado.

As outras cinco casas da lista podem fazer parte de roteiros de viagens ao exterior. Elas mostram a intimidade de Agatha Christie, Ernest Hemingway, Pablo Neruda, Fernando Pessoa e Miguel de Cervantes.

Conheça abaixo cada uma delas:

1) Casa Museu Cora Coralina – Cidade de Goiás, Goiás

Museu Cora Coralina, em Goiás Museu Cora Coralina, em Goiás

Uma das maiores escritoras brasileiras, Cora Coralina publicou livros infantis e se destacou pela força e beleza de sua poesia. A casa onde viveu, que hoje é um museu, aparece na obra “Estórias da Casa Velha da Ponte” e também é tema constante em seus poemas, assim como os elementos folclóricos da região onde foi criada.

O museu fica na cidade de Goiás, a 136 km da capital goiana. Para chegar até lá de avião, é possível comprar as passagens aéreas para Goiânia ou para Brasília, que fica a 320 km do local. O museu fica no centro da cidade e os ingressos têm preço único de R$ 10. No site do museu, é possível conferir o horário de funcionamento e outras informações.

2) Casa de Guimarães Rosa – Cordisburgo, Minas Gerais

Casa Guimarães Rosa Casa Guimarães Rosa

Diplomata, contista, novelista e médico, Guimarães Rosa é um dos grandes nomes da Literatura Brasileira, e a casa onde ele nasceu é hoje um museu e importante ponto turístico na cidade mineira. Costuma fazer parte da rota de quem vai visitar a Gruta do Maquiné.

Para quem não mora em Minas Gerais, o primeiro passo é comprar passagens para Belo Horizonte e viajar da cidade até Cordisburgo de carro ou ônibus. São 118 km de estrada, e na linha de ônibus que liga as duas cidades as passagens custam em torno de R$ 50. A entrada do museu é gratuita. Para outras informações, como endereço completo e horário de funcionamento, acesse o site Era Virtual.

3) Casa de Cultura Jorge Amado – Ilhéus, Bahia

Casa Jorge Amado, em Ilhéus Casa Jorge Amado, em Ilhéus

Na Bahia, há diversos lugares que os fãs de Jorge Amado podem visitar. Uma de suas casas transformadas em espaço cultural está localizada no centro de Ilhéus. O antigo palacete onde o autor de “Gabriela, Cravo e Canela” viveu foi restaurado e exibe objetos pessoais do escritor. Também tem uma programação voltada à literatura.

Dependendo do aeroporto de origem, é possível encontrar voos diretos para Ilhéus. Outra alternativa é comprar passagens para Porto Seguro (313 km) ou para Salvador (453 km). Para saber mais informações sobre o museu, acesse o site da Prefeitura de Ilhéus.

4) Casa de José de Alencar – Fortaleza, Ceará

Casa de José de Alencar, em Fortaleza Casa de José de Alencar, em Fortaleza

Tombada como Patrimônio Histórico e Cultural, na década de 60, a pequena casa onde nasceu o escritor foi restaurada, e no sítio que a cerca são realizadas exposições e outras atividades culturais.

Além de comprar passagens aéreas para Fortaleza, é necessário alugar um carro na capital cearense para visitar o local. Além disso, é possível usar serviços de táxi ou Uber para chegar até o endereço.

5) Casa de Cultura Mário Quintana – Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre

O edifício histórico pertenceu ao famoso Hotel Majestic, no qual Mário Quintana morou durante muitos anos. Restaurado recentemente, o prédio rosa na rua dos Andradas tem uma réplica do quarto onde viveu o escritor, com objetos pessoais, como cartas.

Além disso, usa seu espaço para homenagear grandes nomes da cultura do Rio Grande do Sul. Tem uma galeria especial com acervo dedicado à cantora Elis Regina.

A casa fica no centro histórico da capital gaúcha. É possível comprar passagens para Porto Alegre e chegar até o museu de ônibus, táxi ou Uber. Depois de visitar o espaço, é possível ver o entardecer às margens do Rio Guaíba. Para mais informações, visite o site da casa.

6) Greenway House, a casa de Agatha Christie – Devon, Inglaterra

Biblioteca de Agatha Christie na Greenway House Biblioteca de Agatha Christie na Greenway House

Na década de 50, a grande escritora de suspense passava suas férias de verão com a família nessa casa. A cidade fica a 260 km de Londres. Nela, o visitante poderá conhecer a biblioteca particular de Agatha Christie e conhecer melhor a sua história por meio de eventos organizados no espaço cultural.

O primeiro passo é comprar passagens para Londres. Da capital inglesa, é possível alugar um carro ou pegar um trem até Devon. Na cidade. pode-se chegar até Greenway Hill de trem, barco ou carro. Os preços do museu variam dependendo da faixa etária, tipo de visitante e temporada. Para saber mais, acesse o site.

7) Casa Fernando Pessoa – Lisboa, Portugal

Casa Fernando Pessoa, em Lisboa Casa Fernando Pessoa, em Lisboa

A casa expõe objetos pessoais do escritor e realiza eventos variados, como oficinas, exposições e leitura dramática.

Depois de comprar passagens para Lisboa, basta pegar um táxi ou Uber, já que não há ônibus que circule pela região e a estação de metrô mais próxima fica a 30 minutos de caminhada do local.

Atualmente, o bilhete inteiro para visitar a casa custa €3, mas há descontos para estudantes, crianças, idosos e outras tarifas especiais de acordo com o horário, tipo de visita, dia e perfil de visitante.

Acesse o site para conferir a programação, horários de funcionamento e tipos de tour disponíveis.

8) Casa Museu Hemingway – Havana, Cuba

Ernest Hemingway foi um escritor norte-americano que entrou para o rol de grandes nomes da literatura graças a clássicos como “O Velho e o Mar”. A casa onde morou de 1939 a 1960 com sua família, em um bairro da capital cubana, se tornou um museu com exposições e atividades.

A casa fica em San Francisco de Paula, a 20 minutos de carro do centro da cidade. Depois de comprar passagens para Havana, alugue um carro ou vá de táxi pela Carretera 6. Acesse o site para saber mais informações.

9) Casa Miguel de Cervantes – Valladolid, Espanha

Casa Cervantes Casa Cervantes

O edifício que abriga o Museu Miguel de Cervantes é uma reconstrução de apenas uma das casas onde teria vivido o escritor espanhol. O autor do clássico “Dom Quixote” viveu ali durante três anos.

O museu fica no centro de Valladolid. A sugestão é comprar passagens para Madri e de lá seguir de trem até a cidade. Para conferir informações como horário de funcionamento, programação e preços, acesse o site.

10) La Sebastiana, Casa de Pablo Neruda – Valparaíso, Chile

La Sebastiana, casa de Pablo Neruda em Valparaíso La Sebastiana, casa de Pablo Neruda em Valparaíso

A casa, onde o poeta passou o seu último Réveillon, em 1973, exibe objetos pessoais.

Valparaíso fica a 120 km da capital chilena. Após comprar passagens para Santiago e ir até a cidade portuária de carro ou ônibus. Veja outras dicas e informações importantes, como horários e preços, no site oficial da casa.