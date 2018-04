10 artistas brasileiros com os shows mais buscados este ano

São Paulo – Chico Buarque, Maria Bethânia e Roberto Carlos são os três artistas nacionais que mais venderam ingressos para seus shows em 2018 até agora, segundo dados da StubHub, uma das mais populares plataformas de venda de ingressos do mundo.

Com a agenda lotada, Chico Buarque lidera o ranking e é um dos músicos que mais atrai o público jovem. De acordo com a StubHub, 43% dos ingressos do cantor são destinados a pessoas com até 34 anos de idade.

Maria Bethânia, que ocupa a segunda posição na lista, foi a artista brasileira que mais vendeu ingressos para os shows do primeiro trimestre do ano.

O levantamento da StubHub considera os shows que já aconteceram e que ainda vão acontecer ao longo de 2018. Confira a seguir os 10 artistas que mais venderam ingressos até o momento: