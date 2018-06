Copa de 2018 iguala recorde de pênaltis da história do torneio

Moscou – Mesmo antes do fim da primeira fase, a Copa do Mundo de 2018 já igualou o recorde de pênaltis marcados em uma edição do torneio, com 18, assim como ocorreu em 1990, 1998 e 2002.

A marca foi atingida nesta segunda-feira com as duas infrações apitadas pelo árbitro Wilmar Roldán a favor da Arábia Saudita na vitória por 2 a 1 sobre o Egito, pela terceira rodada do grupo A.

O pênalti que proporcionou o recorde veio em um momento polêmico, com o juiz colombiano protagonizando uma longa conversa com a equipe de vídeo arbitragem (VAR) para confirmar a falta polêmica dentro da área.

A novidade tecnológica, inclusive, pode ser apontada como o principal fator para a marca precocemente igualada. Infrações que anteriormente passavam despercebidas ao olho humano agora contam com o auxílio do replay para serem assinaladas.