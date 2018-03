Veja curiosidades sobre as indicações ao Oscar 2018

A cerimônia da 90ª edição dos prêmios do Oscar, da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, será neste domingo, com “A forma da água”, “Dunkirk” e “Três anúncios para um crime” liderando as apostas.

Além das indicações, há outros dados e números curiosos que chamam a atenção.

Veja cinco deles.

– Mulheres também fazem filmes –

Os mais de 6 mil votantes da Academia se lembraram, neste ano, que as mulheres também fazem filmes.

Greta Gerwig, diretora de “Lady Bird: É hora de voar”, é a única mulher indicada na categoria de direção neste ano e a quinta na história dos Oscar.

Apenas uma já ganhou, Kathryn Bigelow, em 2010, por “Guerra ao Terror”. Desde então, nenhuma outra mulher concorreu.

Já Rachel Morrison é a primeira mulher a ser indicada para melhor direção de fotografia, por “Mudbound – Lágrimas sobre o Mississipi”.

– Mais diversidade –

Com “Corra!”, Jordan Peele se tornou o terceiro cineasta indicado ao mesmo tempo nas categorias de melhor filme, direção e roteiro em sua primeira produção.

Peele, que usou o gênero de terror para denunciar o racismo, é ainda o quinto negro a ser indicado a melhor diretor, após John Singleton (“Os Donos da Rua”), Lee Daniels (“Preciosa”), Steve McQueen (“12 anos de escravidão”) e Barry Jenkins, com “Moonlight”, que ganhou o prêmio de melhor filme.

Denzel Washington foi indicado pela oitava vez por “Roman J. Israel, Esq.”. Ele é o ator negro com maior número de indicações e ganhou em duas ocasiões – “Tempos de Glória” e “Dia de Treinamento”.

A rapper Mary J. Blige conseguiu duas indicações: de melhor atriz coadjuvante e melhor canção, por “Mighty River”, ambas por “Mudbound: lágrimas sobre o Mississipi”.

– Blackjack para Streep –

Meryl Streep aumentou seu recorde de intérprete mais indicada ao Oscar na história, ao concorrer pela 21ª vez por “The Post: a guerra secreta”, de Steven Spielberg, que entrou apenas em duas categorias.

Ela tem três estatuetas em casa: “Kramer vs. Kramer” (1979), “A Escolha de Sofia” (1982) e “A Dama de Ferro” (2011).

Já John Williams bateu sua marca de trilhas sonoras indicadas, concorrendo pela 46ª vez por “Star Wars – Os últimos Jedi”, oitavo capítulo da saga.

Ao todo, são 51 indicações, inclusive cinco por canção original. Williams é a pessoa viva mais indicada e a segunda da indústria, atrás de Walt Disney, que recebeu 59.

– Da NBA ao Oscar –

A lenda da NBA Kobe Bryant, ganhador de cinco títulos com os Lakers, foi indicado por seu curta-metragem de animação “Dear Basketball”, feito com Glen Keane e o compositor John Williams.

“O que? Isso vai além do reino da imaginação”, tuitou Bryant, de 39 anos, após o anúncio.

– Surpresas –

Entre as maiores surpresas estão os indicados ao Globo de Ouro Armie Hammer (“Me chame pelo seu nome”) e Hong Chau (“Downsizing”), que ficaram de fora do Oscar, assim como “Mulher Maravilha”, que não entrou em nenhuma categoria.

“Mudbound: lágrimas sobre o Mississipi” e “Doentes de amor” ficaram de fora da categoria de melhor filme, embora tenham estejam concorrendo a prêmios.

Steven Spielberg (“The Post: a guerra secreta”) e Martin McDonagh (“Três anúncios para um crime”) não se classificaram para melhor direção, apesar de seus filmes estarem entre os mais aclamados do ano.