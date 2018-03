“Pantera Negra” já tem a décima maior bilheteria da história

Los Angeles – “Pantera Negra“, da Disney-Marvel, continua com seu desempenho épico, arrecadando impressionantes 500,1 milhões de dólares na América do Norte em apenas 17 dias e tornando-se a décima maior bilheteria de todos os tempos.

O filme, estrelado por Chadwick Boseman, dominou as idas ao cinema nos Estados Unidos em seu terceiro fim de semana, com 65,7 milhões de dólares em 4.084 locais de exibição – o terceiro maior fim de semana de todos os tempos, atrás de “Star Wars: O Despertar da Força”, com 90,2 milhões de dólares e “Avatar”, com 68,5 milhões de dólares.

“Pantera Negra” é agora o segundo filme de maior bilheteria da Marvel de todos os tempos nos cinemas norte-americanos, ultrapassando “Os Vingadores: Era de Ultron” esta semana com 459 milhões e atrás apenas de “Os Vingadores”, com 623,4 milhões de dólares.

“Pantera Negra” tem chances reais de atingir este nível nas próximas semanas e pode eventualmente superar “Jurassic Park”, com 652 milhões de dólares e “Titanic”, com 659 milhões de dólares, pela terceira maior bilheteria doméstica de todos os tempos.

Dois novos títulos estrearam com resultados moderados, que poderiam ser maiores sem um filme como “Pantera Negras” nos cinemas.

O suspense de espionagem da Fox ” Operação Red Sparrow”, estrelado por Jennifer Lawrence, estreou com 17 milhões de dólares em 3.056 locais de exibição, enquanto “Desejo de Matar”, da MGM, estrelado por Bruce Willis, conquistou 13 milhões de dólares, em 2.847 locais de exibição.