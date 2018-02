Após ter passado por uma angioplastia para desobstruir uma artéria nesta quinta-feira, 8, o apresentador Fausto Silva foi liberado para voltar à sua casa, de acordo com mensagem publicada por Luciana Cardoso, sua mulher.

“Tudo certo! Obrigada a todos pelas mensagens. De volta pra casa!”, escreveu em seu Instagram.

De acordo com a Globo, o Domingão do Faustão do próximo domingo, 11, já estava gravado e irá ao ar normalmente. Para a semana seguinte, 18, a previsão é de que seja ao vivo.