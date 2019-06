Livro “1984” mantém fascínio 70 anos após sua publicação

Setenta anos depois de sua publicação, o livro escrito pelo britânico George Orwell “1984” continua fascinando os leitores, em particular os mais jovens, fãs de distopias e mergulhados nas redes sociais.

“Alguns alunos ainda ficam escandalizados com o livro (…), outros consideram fascinante”, conta o professor de Inglês Michael Callanan, que trabalha na escola Parmiter, de Watford, no noroeste de Londres.

“É o paradoxo desse livro. Embora tenha 70 anos, mantém sua atualidade”, acrescenta este professor que participa da organização do Prêmio Orwell da Juventude, destinado a estimular os jovens a manifestarem suas opiniões políticas.

Escrito em 1948 – origem do título do livro, apenas com a inversão dos últimos dois números – e publicado em 8 de junho de 1949, “1984” descreve um futuro, no qual o Partido reina em um país totalitário sob o olhar inquisidor do “Big Brother”. O passado é reescrito e uma nova língua impede todo e qualquer pensamento crítico.

Para Jean Seaton, diretora da Fundação George Orwell, que perpetua a memória do escritor falecido em 1950 aos 46 anos, sua obra é “incrivelmente visionária”.

Esta professora de História da Mídia na Universidade de Westminster compara os “dois minutos de ódio” do livro, um ritual em que a população é incitada a odiar o “Inimigo do Povo”, às “pessoas vertendo seu ódio nas redes sociais”.

Impulsionado por Trump

Em sete décadas, o livro nunca desapareceu da cena editorial e até registrou picos de vendas.

Em 2017, o fato de uma assessora de Donald Trump usar a expressão “fatos alternativos” – um termo empregado em “1984” – deu grande impulso e visibilidade ao livro, provocando novas reimpressões. Desde sua publicação, a obra já vendeu 30 milhões de exemplares nos Estados Unidos e, naquele ano, as vendas aumentaram 165% em relação a 2016, disse à AFP a editora Penguin Books.

No Reino Unido, as vendas dispararam em 2013, após as revelações do ex-analista americano Edward Snowden sobre a vigilância do governo americano promovida pela Agência de Segurança Nacional (NSA, na sigla em inglês).

O professor Callanan afirma que, “nos últimos dois anos, com o auge de Trump, um número significativo de estudantes se preocupou muito com a direção que o mundo está tomando”.

Já Seaton aponta que o livro marca “mesmo aqueles que não o leram” por sua influência na cultura pop – dos filmes à música, passando pelos videogames.

Quando abrem o livro pela primeira vez, os alunos de Callanan “reconhecem imediatamente algumas coisas”, como o “Big Brother”, a “novilíngua”, ou a “polícia do pensamento”. São “fórmulas de Orwell que estão de acordo com nosso tempo e que os jovens entenderam”, completou o professor.

“1984” se mantém como um clássico, porque “as pessoas leem quando jovem e, depois, releem mais velhos, adquirindo uma compreensão diferente das coisas”, observa Seaton.

“As pessoas o leem buscando pistas sobre o que deveriam temer hoje em dia”, acrescenta.