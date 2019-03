Lady Gaga confirma produção de sexto álbum de estúdio

São Paulo — A cantora e atriz Lady Gaga respondeu aos boatos de que estaria grávida de uma forma divertida.

No Twitter, a norte-americana de 32 anos negou a informação e, ao mesmo tempo, revelou que está trabalhando em um álbum novo. “Rumores de gravidez? Sim, estou grávida de #LG6”, escreveu na rede social, confirmando a produção de seu sexto álbum de estúdio.

Rumors I’m pregnant? Yeah, I’m pregnant with #LG6 — Lady Gaga (@ladygaga) March 12, 2019

Lady Gaga estreou em 2008 com o álbum The Fame. Em seguida, fez sucesso com Born This Way (2011), Artpop (2013), Cheek to Cheek (2014) e Joanne (2016).