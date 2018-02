Justin Trudeau é criticado por sua diplomacia ‘fashion’ na Índia

O “sherwani” sobre a calça “churidar” de Justin Trudeau e de seu filho, e o “sari” e o “salwar kameez” usado por Sophie Trudeau e sua filha, provocaram risadas entre os canadenses, que fizeram piada de seu primeiro-ministro nas redes socais por sua diplomacia da moda na Índia.

“A sessão de fotos de moda de Justin Trudeau foi interrompida pela visita oficial de Estado”, debochou a jornalista canadense Kathryn Kates em sua conta no Twitter.

Em visita oficial na Índia há quase uma semana, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, aparece com mais frequência com sua família, vestida com as roupas tradicionais em função da região visitada, do que é fotografado com dirigentes políticos indianos.

As fotos do encontro da família Trudeau, usando a vestimenta tradicional, com a estrela de Bollywood Shahrukh Khan, vestido com roupas ocidentais, são analisadas pelos internautas canadenses.

“Esta foto resume perfeitamente a visita de Estado. A reunião mais importante até agora foi com o ator Shahrukh Khan. É como se Putin passasse sete dias nos Estados Unidos e se reunisse apenas com Tom Cruise”, escreveu, por exemplo, David Jacobs, médico e membro de um sindicato de médicos.

Na sexta-feira, antes de embarcar no avião para Ottawa, Trudeau planeja se reunir com seu contraparte Narendra Modi. O líder indiano desejou em sua conta do Twitter que “o primeiro-ministro Justin Trudeau e sua família tenham tido uma estadia muito agradável até agora”.