Guns N’ Roses anuncia turnê nos Estados Unidos e Canadá

Los Angeles — O Guns N’ Roses anunciou nesta segunda-feira (3), que fará uma nova turnê nos Estados Unidos e no Canadá entre julho e agosto deste ano.

A turnê começará em Milwaukee, no dia 4 de julho, data em que os EUA celebram o Dia da Independência do país. Depois, a banda passa por cidades como Filadélfia, Detroit, Toronto, Boston, Chicago, San Francisco, Los Angeles e Washington.

Um dos diferenciais desta turnê é que o show de Los Angeles ocorrerá no Sofi Stadium, novo estádio dos dois times da liga de futebol americano (NFL) da cidade, o Los Angeles Rams e o Los Angeles Chargers.

As apresentações nos EUA e no Canadá completarão a turnê anunciada pela banda liderada por Axl Rose e Slash na América Latina e na Europa. Eles se apresentam no Brasil no dia 3 de abril, em São Paulo, dentro do festival Lollapalooza.

O anúncio da turnê foi feito três dias depois de o Guns N’ Roses se apresentar em Miami, em um dos eventos prévios ao Super Bowl, a final da NFL.

Uma das músicas do show foi dedicada a Kobe Bryant, um dos maiores nomes da história do basquete, que morreu no último dia 26 de janeiro em um acidente de helicóptero.