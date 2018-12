Especial de Natal do Porta dos Fundos vai estrear na Netflix

E lá vem a trupe do Porta dos Fundos com o Especial de Natal – Se Beber Não Ceie, que nada mais é que uma versão da Santa Ceia, mas pelo olhar dos humoristas do grupo. A estreia será na Netflix, com roteiro assinado por Fábio Porchat, que também está no elenco principal, interpretando Jesus, e terá a seu lado Gregório Duvivier, como Judas.

No trailer do programa, que foi divulgado recentemente, o que se vê é uma paródia ao filme Se Beber, Não Case. Mas nesse caso, quem desaparece depois da festa é Jesus. O Especial de Natal – Se Beber Não Ceie estreia no dia 21.

Confira o trailer: