Zuckerberg assume que será “inevitável” regulamentar Facebook

Washington – O executivo-chefe do Facebook, Mark Zuckerberg, afirmou nesta quarta-feira avaliar como “inevitável que haverá a necessidade de alguma regulação” sobre o setor. Ao mesmo tempo, o empresário advertiu: “Vocês devem ser cuidadosos sobre as regulações que estabelecem.”

Zuckerberg disse em um comitê da Câmara dos Representantes que, embora algumas regulações possam não apresentar dificuldades para grandes companhias, poderiam ser um fardo para pequenas companhias em seus estágios iniciais.

No dia anterior, Zuckerberg já tinha declarado seu apoio a uma regulação adequada. Na audiência no Senado na terça-feira, congressistas sinalizaram que pretendiam iniciar uma nova era de regulação para as grandes companhias do setor de tecnologia. Fonte: Dow Jones Newswires.