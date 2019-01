Zona do euro tem superávit comercial de 15,1 bi de euros em novembro

Sergio Caldas, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A zona do euro registrou superávit comercial de 15,1 bilhões de euros em novembro, segundo dados com ajustes sazonais da agência de estatísticas Eurostat. O resultado é maior do que o saldo positivo de 13,5 bilhões de euros observado em outubro, mas ficou abaixo da previsão de analistas consultados pela Trading Economics, de 18,5 bilhões de euros.

As exportações dos 19 países que formam o bloco caíram 1% em novembro ante outubro, enquanto as importações diminuíram em ritmo mais forte, de 1,9%. Com informações da Dow Jones Newswires.