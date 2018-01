Yellen se despede do Fed com economia americana nos trilhos

A primeira presidente mulher do banco central americano, o Fed, conclui nesta quarta-feira sua última reunião à frente da instituição.

Janet Yellen finaliza um período de 14 anos na instituição — os últimos quatro como presidente — na sexta-feira com o crescimento do país estável, a inflação próxima na meta de 2% e o nível de desemprego no patamar mais baixo em quase duas décadas.

Yellen resistiu aos constantes pedidos de economistas para elevar a taxa de juros mais rapidamente, prestando atenção à inflação e ao mercado de trabalho fraco.

Na reunião que termina nesta quarta-feira, a cautela deve permanecer. A expectativa é que a taxa de juros do país permaneça inalterada entre o patamar de 1,25% e 1,50%.

Substituir Yellen após apenas um mandato à frente do banco é um ato tem precedentes na história recente.

Todos os presidentes do Fed na história moderna que completaram o primeiro mandato, de quatro anos, foram reconduzidos para um segundo mandato.

Os últimos três presidentes, inclusive, foram nomeados para mais quatro anos por um presidente do partido da oposição.

Durante a campanha eleitoral, Donald Trump criticou duramente Yellen por considerar que ela atuava “de forma política”.

Entre as críticas estava a resistência de Yellen em aumentar os juros do país, o que, segundo Trump, inflava os dados econômicos e ajudava de forma direta o partido democrata, e sua candidata Hillary Clinton, na campanha contra ele.

Mas, nos últimos meses, o presidente americano mudou de opinião e manifestou respeito pelo “bom trabalho” realizado por Yellen à frente do banco central. Claro: os bons dados da economia que ele criticava agora jogam a seu favor. Ontem, em seu discurso anual ao Congresso, Trump voltou a usá-los como argumento de que seu governo vai muito bem, obrigado. A partir de semana que vem, a responsabilidade estará com seu sucessor, Jerome Powell.