Vou me esforçar para limitar impacto negativo de sanções ao Irã, diz Conte

São Paulo – O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, afirmou que o governo italiano se esforçará para “limitar ao máximo” o possível “impacto negativo” em nossos “negócios” após sanções impostas pelos Estados Unidos ao Irã, em entrevista ao jornal La Repubblica.

“Eu não assumi uma posição específica sobre o Irã com Trump, mas disse que estamos dispostos a avaliar a necessidade de atitudes mais rigorosas, se o acordo se mostrar ineficaz”, destacou.

Conte também disse que vai coordenar iniciativas com parceiros da União Europeia (UE), após retomada das sanções. “Vamos esperar para ter elementos para avaliar as consequências [para a economia], também com outros países UE. Gostaríamos de avaliar tais iniciativas com nossos parceiros europeus.”

Recentemente, o primeiro-ministro afirmou ter pedido ao presidente dos EUA, Donald Trump, que compartilhasse informações sobre o suposto programa nuclear do Irã que provocou a retomada das sanções ao país persa. Conte se reuniu com Trump em Washington no mês passado.