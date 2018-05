Volume importado de etanol dispara 250,5% e é novo recorde histórico

Ribeirão Preto – O volume importado de etanol pelo Brasil atingiu 387,436 milhões de litros em abril, um novo recorde mensal histórico. O total supera em 250,5% o total de 110,533 milhões importado do biocombustível em igual mês de 2017 e em 20,4% o volume de 321,7 milhões de litros de março, o recorde anterior. Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).

Nos primeiros quatro meses de 2018, o volume importado de etanol chegou a 1,033 bilhão de litros, alta de 23,6% sobre os 835,76 milhões de litros de igual quadrimestre de 2017.

Os volumes importados do biocombustível no mês passado são 5,2 vezes superiores aos exportados. Em abril, o País enviou apenas 74,1 milhões de litros de etanol ao mercado externo, segundo o MDIC.

As importações nos quatro primeiros meses de 2018 superam em 3,2 vezes o total de 322,5 milhões de litros exportado pelo Brasil no período

A importação brasileira de etanol movimentou US$ 165,47 milhões no mês passado, altas de 22,4% sobre o total de US$ 135,19 milhões de março e de 200,3% sobre os US$ 55,095 milhões em abril de 2017.

Com o resultado de abril, no primeiro quadrimestre de 2018 as importações de etanol movimentam US$ 444,058 milhões, alta de 5,89% sobre o período de janeiro a abril de 2017, com US$ 419,365 milhões.

A balança comercial do etanol gerou um déficit de US$ 118 milhões em abril, já que as exportações movimentaram US$ 47,4 milhões no mês passado, e acumulam um rombo US$ 240,25 milhões no ano, pois as vendas externas entre janeiro e abril somaram US$ 203,8 milhões.