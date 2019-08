Volta da CPMF pode impactar o setor de cartões, diz Abecs

São Paulo – Os cartões movimentaram 850 bilhões de reais no primeiro semestre, alta de 18% ante o mesmo período de 2018. Mais especificamente, os cartões de crédito registraram 534,4 bilhões de reais transacionados (avanço de 18,8%), ou seja, responderam por 63% das transações. Já os de débito somaram 308 bilhões de reais (alta de 16%) e os pré-pagos, 7,4 bilhões de reais (crescimento de 70,4%), de acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços (Abecs).

“A indústria deve encerrar o ano com mais de 1,8 trilhão de reais em transações, lembrando que no segundo semestre há datas importantes para o comércio, como dia das crianças e Natal, além de liberação de PIS / Pasep. Quiçá, veremos crescimento entre 17% e 19% – e não 17% como prevíamos anteriormente. Nesse sentido, representará algo como 27,5% do PIB brasileiro”, afirma Pedro Coutinho, presidente da Abecs.

Se isso se confirmar, a expectativa inicial é que o uso de cartões represente 43,5% do consumo das famílias em 2019, sendo que a meta é alcançar 60% em 2022. No ano passado, esse percentual ficou em 38%. Mas há empecilhos no caminho: é o caso da possível aprovação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), imposto sobre transações financeiras. “A CPMF pode atrapalhar, sim. Mas não acho que a população vai deixar de usar cartão, depois de aprender a usar um meio de pagamento sem fricção, e voltar a encher o bolso de dinheiro”, diz.

Além do avanço do uso dos cartões, os custos das operações caíram do segundo trimestre de 2019 ante o mesmo período de 2018. Houve queda de 17% na taxa média cobrada nas trasações de débito e 8% no de crédito. No total, o recuo da taxa conhecida como MRD (merchandising discount rate) foi de 10%, quando passou de 2,12% para 1,91%. “Isso é resultado de mais competição e de novas tecnologias. A tendência é continuar caindo.” Já a inadimplência se manteve estável em 5,8%.

Credenciadoras

As duas maiores credenciadoras (Cielo e Rede) representavam 94% em 2014 e agora respondem por 65%. Hoje, existem mais de 20 adquirentes no mercado. Já a participação dos cinco maiores emissores passou de 85% e passou para 77%.