Virada Cultural injetou R$ 235 milhões na economia de São Paulo

A Virada Cultural, evento tradicional que promove 24 horas de programação ininterrupta na capital paulista, e que aconteceu no sábado (18) e domingo (19), provocou um impacto positivo de R$ 235 milhões na economia paulistana. O cálculo, feito pelo Observatório do Turismo, foi divulgado hoje (22) pela prefeitura de São Paulo.

Segundo a prefeitura, o valor é quase o dobro do retorno financeiro obtido pela cidade no ano passado, de R$ 120 milhões.

O volume financeiro foi calculado levando-se em consideração o público total presente no evento, estimado em mais de 5 milhões de pessoas, e o gasto médio de R$ 81 por pessoa durante o evento. No caso do turista que permaneceu na cidade durante os dois dias da Virada, o gasto médio considerado foi de R$ 404.