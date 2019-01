Vinte e seis bilionários têm mais dinheiro do que a metade da humanidade

A concentração de riqueza se acentuou a tal ponto em 2018 no mundo que 26 bilionários têm mais dinheiro do que as 3,8 bilhões de pessoas mais pobres do planeta, de acordo com um relatório da ONG Oxfam Internacional publicado nesta segunda-feira (21).

“O abismo que aumenta entre ricos e pobres penaliza a luta contra a pobreza, prejudica a economia e alimenta a raiva no mundo”, afirmou Winnie Byanyima, diretora executiva da Oxfam Internacional, citada em um comunicado.

Segundo a ONG, em 2017 a proporção era de 43 bilionários que possuíam mais riqueza do que a metade mais pobre da humanidade.

Os governos “devem assegurar que as empresas e os mais ricos paguem a sua parte de impostos”, acrescentou.

Byanina falou com motivo da publicação do tradicional relatório anual da Oxfam sobre as desigualdades mundiais, antes do começo do Fórum Econômico de Davos (WEF), que acontece até sexta-feira em Davos.

As cifras da ONG se baseiam em dados publicados pela revista Forbes e pelo banco Crédit Suisse, uma metodologia questionada por alguns economistas.

Segundo a ONG, a riqueza do homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, dono da Amazon, alcançou no ano passado 112 bilhões de dólares. “O orçamento de saúde da Etiópia equivale a 1% da sua fortuna”, destaca.

De forma geral, a riqueza dos bilionários do mundo aumentou 900 bilhões de dólares no ano passado, a um ritmo de 2,5 bilhões de dólares por dia, enquanto a renda da metade mais pobre da população do planeta caiu 11%, detalhou.

A quantidade de bilionários duplicou desde a crise financeira de 2008, acrescentou a Oxfam.

A ONG constata que “os ricos se beneficiam não apenas de uma fortuna em plena expansão, mas também dos níveis tarifários menos elevados há décadas”.

“Se a tendência fosse contrária, a maioria dos governos teria recursos suficientes para financiar os serviços públicos”, destacou a Oxfam, que considera que “a riqueza está particularmente subtaxada”.

A Oxfam detalha que de um dólar de impostos nas rendas, somente quatro centavos provêm do imposto à riqueza.

Segundo a Oxfam, que estima que os mais ricos escondem do fisco 7,6 trilhões de dólares, em alguns países como Brasil e Reino Unido “os 10% mais pobres pagam impostos mais altos proporcionalmente a sua renda do que os mais ricos”.

Este relatório é publicado quando a pressão de taxar as grandes fortunas é alvo de debate em vários países.