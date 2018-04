Vice dos EUA diz que acordo do Nafta é possível em algumas semanas

LIMA (Reuters) – O vice-presidente americano, Mike Pence, disse neste sábado que deixou a cúpula de países da América Latina, no Peru, muito esperançoso de que Estados Unidos, México e Canadá estejam se aproximando de uma renegociação do Nafta, bloco comercial da América do Norte.

Pence disse a repórteres ser possível que um novo acordo seja alcançado nas próximas semanas.

O vice-presidente também disse que não foi discutido na reunião com o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, a proposta do presidente americano Donald Trump de construir um muro na fronteira com o vizinho, que seria pago pelo México.