Via de acesso a Davos é interrompida por risco de avalanche

Genebra – As fortes nevascas dos últimos dias na Suíça provocaram risco de avalanche nos Alpes a nível 4, em um máximo de 5, por isso muitas vias de acesso estão fechadas, incluída a que leva até Davos, que nesta semana abrigará o Fórum Econômico Mundial.

Os temporais dos últimos dias, que seguem neste domingo, estão provocando copiosas nevascas, acompanhadas de fortes rajadas de vento, dois fatores fundamentais para provocar avalanches.

Esta situação é especialmente grave nos cantões do Ticino, na fronteira com a Itália, e no de Grisões, ao leste da Suíça, onde Davos fica localizada.

Uma das linhas férreas que dá acesso a esta localidade foi preventivamente interrompida, deixando centenas de trabalhadores do Fórum Econômico Mundial, jornalistas e inclusive participantes sem a possibilidade de chegar ao local.

No Fórum, que começará oficialmente na terça-feira, participarão 3 mil pessoas, entre elas 70 chefes de Estado e de Governo, entre os quais destaca-se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pode suspender sua participação por causa de problemas internos.