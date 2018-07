Vescovi: ações em andamento indicam folga de R$ 5 bi na regra de ouro

Brasília – A secretária-executiva do Ministério da Fazenda, Ana Paula Vescovi, disse nesta sexta-feira, 20, que as medidas que o Tesouro Nacional tem adotado irão assegurar o cumprimento da regra de ouro em 2018.

“Dos R$ 230 bilhões iniciais de insuficiência para a regra de ouro em 2018, o cenário atual aponta que resta uma insuficiência de R$ 98,4 bilhões”, afirmou. “Mas as medidas em curso asseguram o cumprimento da regra de ouro com uma folga de R$ 5 bilhões”, completou.

Ela citou a devolução de R$ 70 bilhões pelo BNDES, o uso de R$ 13,9 bilhões referentes a concessões e R$ 19,5 bilhões em outras rubricas. “O cumprimento da regra de ouro em 2018 virá sem o uso do resultado do Banco Central. O que vier de resultado do BC ajudará a cumprir a regra de ouro no próximo ano”, explicou. “Temos notícias que nos dão condições de assegurar comodidade grande para cumprir metas”, concluiu.

O ministro do Planejamento, Esteves Colnago, acrescentou que a superação da questão da regra de ouro dá tranquilidade para o governo executar o orçamento deste ano. “Estamos com a situação fiscal endereçada neste exercício”, afirmou.