Venezuelanos vão ficar sem eletricidade quatro horas por dia

A Venezuela anunciou hoje (21) um novo plano de racionamento de energia elétrica que passa pelo corte de fornecimento doméstico durante quatro horas diárias durante 40 dias, a partir do dia 25 próximo.

O ministro da Energia Elétrica, Luís Motta Dominguez, explicou que a medida poderá se prolongar até o nível da principal barragem do país (El Guri) subir ou até começar a época das chuvas, no fim de maio.

“Com estas quatro horas diárias, os venezuelanos vão colaborar para deter a descida do nível [de água] da Central Hidrelétrica no Guri”, anunciou a televisão pública VTV.

Segundo o ministro, a suspensão será feita ao longo do dia, em blocos de quatro horas, estando o serviço elétrico garantido para todos os venezuelanos apenas entre às 20 horas e à meia-noite.

Luís Motta Dominguez afirmou que a seca provocada pelo fenômeno climático El Niño fez descer o nível de água da barragem de El Guri a um mínimo histórico.

No último dia 6, o presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, anunciou a redução do horário de atendimento da administração pública, que passou a funcionar apenas até às 13 horas, e decretou as sextas-feiras como dia não trabalhável até junho.

Em março, ele decretou dias feriados o período entre 19 e 27, coincidindo com a época da Páscoa. As duas medidas tiveram como propósito poupar energia e água.