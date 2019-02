Vendas reais em supermercados crescem 2,07% em 2018, revela Abras

São Paulo – O setor de supermercados registrou crescimento de 2,07% nas vendas em 2018, conforme divulgou a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). O resultado considera as vendas em termos reais, já descontada a inflação do período.

O desempenho do ano ficou aquém da expectativa do setor, que era de crescimento real de 2,53%. Essa projeção já havia sido revisada para baixo em julho do ano passado. Em janeiro, a expectativa era de crescimento de 3%

A Abras considerou que o ano de 2018 frustrou as expectativas em razão de eventos inesperados, como a greve dos caminhoneiros no primeiro semestre. A entidade considerou ainda que as incertezas durante o período eleitoral afetaram a confiança dos consumidores.

Para 2019, no entanto, a Abras traça uma perspectiva otimista. A projeção da entidade é de crescimento real de 3% nas vendas ante 2018. A Abras destaca que a melhoria pode ser impulsionada por medidas econômicas que a entidade espera que sejam promovidas pelo governo, tais como simplificação tributária e controle de gastos.

No mês de dezembro, o crescimento real de vendas foi de 3,93% na comparação com igual período de 2017. Já ante novembro, a alta foi de 21,13%.