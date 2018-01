Vendas reais de supermercados crescem 1,25% em 2017, diz Abras

São Paulo – As vendas de supermercados do Brasil em 2017 subiram 1,25 por cento em termos reais na comparação com 2016, informou nesta segunda-feira a associação que representa o setor, Abras.

O desempenho acumulado foi mais fraco que o crescimento de 1,5 por cento projetado pela entidade para o ano passado.

Somente em dezembro, as vendas reais do setor avançaram 2,55 por cento ante igual mês de 2016 e cresceram 20,42 por cento em relação a novembro, de acordo com o levantamento.

Em valores nominais, as vendas de supermercadistas cresceram 4,75 por cento em 2017 e 20,95 por cento em dezembro na comparação com iguais intervalos um ano antes.