Vendas online no Dia das Mães movimentam R$ 2,11 bilhões, diz Ebit

São Paulo – As vendas do comércio eletrônico no Dia das Mães cresceram 12 por cento sobre o ano passado, para 2,11 bilhões de reais, segundo levantamento da Ebit, empresa especializada em informações sobre o varejo digital brasileiro, divulgado nesta terça-feira.

A pesquisa realizada entre 28 de abril e 12 de maio apontou alta de 10 por cento no valor médio das compras, para 459 reais, e crescimento de 2 por cento no volume de encomendas, para 4,6 milhões. Smartphones, televisores e perfumes foram os produtos mais comprados.

“A melhora da economia permitiu que as pessoas voltassem a comprar presentes mais caros agora no dia das mães, inclusive smartphones”, disse André Dias, diretor executivo da Ebit.

O período do Dia das Mães deve corresponder a 4 por cento do faturamento por vendas pela Internet durante todo o ano, perdendo apenas para Natal, Black Friday e empatando com o Dia dos Pais, de acordo com estimativas da Ebit.