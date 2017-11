Vendas online da Black Friday nos EUA atingem US$ 5,03 bi

Nova York – As vendas online da Black Friday nos Estados Unidos atingiram o nível recorde de US$ 5,03 bilhões, de acordo com a Adobe.

O resultado representa uma alta de 16,9% em relação ao ano passado. Os grandes vencedores incluem dispositivos Roku, brinquedos da Hatchimals e o Nintendo Switch.

“As taxas de conversão em todos os dispositivos viram um crescimento de dois dígitos durante a Black Friday”, disse o diretor da Adobe Digital Insights, Taylor Schreiner.

A companhia prevê que as vendas online no período de férias nos EUA serão de US$ 107,4 bilhões neste ano, um aumento de 13,8% em relação ao ano passado. A Federação Nacional de Varejo espera uma aceleração de US$ 678,75 bilhões no período de férias passado para US$ 682,0 bilhões no próximo.

De acordo com a Adobe, as vendas online atingiram cerca de US$ 320 milhões até às 10h de sábado (horário local), resultado 10% acima do ano passado.

Um estudo da Adobe descobriu que 49% dos compradores concordam ou concordam fortemente com um plano para apoiar as pequenas empresas na temporada de férias.

Até as 20h (horário local) de sexta-feira, as compras realizadas por dispositivos mobile estabeleceram um novo recorde, com receita de US$ 1,4 bilhão nos EUA, segundo a Adobe. Desse total, US$ 980 milhões das vendas foram realizadas por smartphones.

Os dados mostraram que os usuários de iOS estavam gastando mais que os usuários de Android, com um valor médio de US$ 127 contra US$ 112.

Os dispositivos da Amazon, incluindo os tablets Echo e Fire, estavam entre os grandes vendedores no Dia de Ação de Graças e nas primeiras horas da Black Friday nos EUA.

Os dispositivos móveis foram um grande motor de vendas para as varejistas americanas até o momento, onde as vendas por smartphones representam 46% do tráfego de todos os sites de varejo no Dia de Ação de Graças nos EUA. Fonte: Dow Jones Newswires.