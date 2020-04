Vendas no varejo tiveram alta de 1,2% em fevereiro, diz IBGE

Da redação, com Reuters

As vendas no varejo brasileiro avançaram 1,2% em fevereiro na comparação com o mês anterior e subiram 4,7% sobre um ano antes, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira. Os dados ainda não refletem a possível desaceleração da economia causada pelo coronavírus, que se agravou apenas em março.

A expectativa em pesquisa da Reuters era de queda de 0,3% na comparação mensal e alta de 2,10% sobre um ano antes.

No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e de Material de construção, o volume de vendas aumentou 0,7% em relação a janeiro, segundo mês consecutivo de variação positiva, contribuindo para que a média móvel do trimestre encerrado em fevereiro ficasse positiva: 0,2%, revertendo o recuo do trimestre encerrado em janeiro (-0,2).