Vendas no varejo sobem 3,6% em janeiro, diz Mastercard

São Paulo – As vendas do varejo brasileiro cresceram 3,6% no mês passado, se comparadas a janeiro de 2017, segundo indicador medido pela Mastercard Advisors, consultoria da Mastercard, com base nas transações fechadas com os cartões da empresa, somadas a estimativas das outras formas de pagamento, incluindo dinheiro e cheque.

O levantamento mostra crescimento de 2,8% das vendas no Sudeste, onde está o maior mercado do País. Na região Norte, com alta de 4,3%, o crescimento ficou acima da média em janeiro.

Segundo César Fukushima, economista-chefe da Mastercard Advisors no Brasil, o varejo vem apresentando perspectivas positivas desde julho de 2017, na esteira da queda na taxa de desemprego e da maior confiança do consumidor. O dado não considera as vendas feitas pelas concessionárias de carros e pelas lojas de material de construção.

Dos sete setores monitorados pela Mastercard, cinco tiveram desempenho acima do esperado no mês passado – entre eles, supermercados, farmácias e lojas de móveis. Lojas de vestuário e postos de combustível tiveram resultados aquém das expectativas.