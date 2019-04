Vendas no varejo dos EUA têm em março maior alta em um ano e meio

Washington — As vendas no varejo dos Estados Unidos tiveram em março a maior alta em um ano e meio uma vez que as famílias aumentaram as compras de veículos motorizados e de uma série de outros bens, na mais recente indicação de que o crescimento econômico acelerou no primeiro trimestre.

O Departamento do Comércio informou nesta quinta-feira que as vendas varejistas saltaram 1,6 por cento no mês passado. Esse foi o maior aumento desde setembro de 2017 e seguiu-se a uma queda não revisada de 0,2 por cento em fevereiro.

Economistas consultados pela Reuters projetavam aumento de 0,9 por cento das vendas no varejo em março. Sobre o ano anterior, a alta foi de 3,6 por cento.

Com a recuperação de março, o varejo apagou a queda de dezembro, que havia colocado os gastos dos consumidores e a economia em geral em uma trajetória de crescimento mais baixo.

As vendas no mês passado provavelmente foram ajudadas pelas restituições de impostos, embora elas tenham sido menores do que em anos anteriores, após a reforma do código tributário dos EUA em janeiro de 2018.

Excluindo automóveis, gasolina, materiais de construção e serviços de alimentos, as vendas no varejo subiram 1,0 por cento em março após recuo de 0,3 por cento em fevereiro. O chamado núcleo das vendas varejistas corresponde mais de perto ao componente de gastos do consumidor do Produto Interno Bruto.