Washington – As vendas no varejo dos Estados Unidos tiveram avanço de 0,8% em novembro, na comparação com outubro, informou o Departamento do Comércio do país. Analistas previam alta menor, de 0,3%. Em relação a novembro de 2016, houve avanço de 5,8%.

Excluindo-se veículos automotores, as vendas no varejo cresceram 1,0% entre outubro e novembro, também acima da previsão de alta de 0,7% no período.

As vendas no varejo de outubro foram revisadas para cima, de +0,2% para +0,5% frente a setembro.