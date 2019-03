Vendas no varejo dos EUA sobem 0,2% em janeiro

Washington – As vendas no varejo dos Estados Unidos subiram inesperadamente em janeiro, impulsionadas pelo aumento nas compras de materiais de construção e gastos discricionários, embora o dado de dezembro tenha sido revisado para um número bem mais fraco.

O Departamento do Comércio informou nesta segunda-feira que as vendas no varejo subiram 0,2 por cento. O dado de dezembro passou a mostrar queda de 1,6 por cento, em vez do recuo de 1,2 por cento divulgado anteriormente.

O resultado de dezembro foi o mais fraco desde setembro de 2009, quando a economia estava saindo da recessão.

Economistas consultados pela Reuters projetavam que as vendas varejistas ficariam inalteradas em janeiro. Na comparação com janeiro do ano anterior, as vendas aumentaram 2,3 por cento.