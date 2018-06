Vendas no varejo dos EUA crescem 0,8% em maio, maior avanço desde novembro

Washington – As vendas do varejo nos Estados Unidos cresceram mais que o esperado em maio, quando os consumidores compraram veículos e uma série de outros bens mesmo pagando mais pela gasolina, na mais recente indicação de aceleração do crescimento econômico no segundo trimestre.

O Departamento de Comércio dos EUA informou nesta quinta-feira que as vendas no varejo saltaram 0,8 por cento no mês passado, o maior avanço desde novembro de 2017. Os dados de abril foram revisados ​​para cima, mostrando aumento de 0,4 por cento em vez do ganho anterior de 0,2 por cento.

Economistas consultados pela Reuters esperavam que as vendas no varejo aumentariam 0,4 por cento em maio. As vendas no varejo em maio aumentaram 5,9 por cento em relação ao ano passado.