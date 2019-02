Vendas no varejo dos EUA caem 1,2%, registrando maior queda desde 2009

Washington – As vendas no varejo nos Estados Unidos registraram a maior queda em mais de nove anos em dezembro, sugerindo uma forte desaceleração na atividade econômica no final de 2018.

O Departamento de Comércio informou nesta quinta-feira que as vendas no varejo caíram 1,2 por cento, a maior queda desde setembro de 2009, quando a economia estava emergindo da recessão.

Os dados de novembro foram ligeiramente revisados para mostrar que as vendas no varejo subiram 0,1 por cento, em vez do ganho de 0,2 por cento como publicado anteriormente.

Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas no varejo aumentariam 0,2 por cento em dezembro.