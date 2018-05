Vendas no varejo do México avançam 1,2% em março na comparação anual

São Paulo – As vendas no varejo do México tiveram crescimento de 1,2% em março, na comparação com igual período de 2017, informou nesta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi). Analistas ouvidos pela Trading Economics previam alta de 0,9%.

Em fevereiro, a alta anual também havia sido de 1,2%. Na série sazonalmente ajustada, as vendas no varejo tiveram crescimento de 0,9% no comparativo mensal, após alta de 1,7% em fevereiro e de 0,5% em janeiro, segundo o instituto.

Assumindo que não haja mais revisões, as vendas no varejo aumentaram 1,6% no primeiro trimestre em relação ao trimestre anterior, acelerando fortemente em relação a modesta alta de 0,6% no quarto trimestre e uma queda de 0,8% no terceiro trimestre.

“Isso aponta para uma recuperação constante nos gastos dos consumidores, após um segundo semestre desafiador no ano passado. A queda da inflação, a solidez dos mercados de trabalho e de crédito e as saudáveis remessas, em termos de dólar, têm ajudado a recuperação do setor varejista nos últimos meses, e esperamos novas boas notícias pela frente”, afirmou a consultoria Pantheon.