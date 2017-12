Vendas no varejo do Chile avançam 3,7% em outubro

São Paulo – As vendas no varejo do Chile tiveram crescimento de 3,7% em outubro, na comparação com igual período do ano passado, informou o Instituto Nacional de Estatísticas (INE). Entre janeiro e outubro, a alta na comparação com o mesmo intervalo de 2016 foi de 3,5%.

Na avaliação da Pantheon, os números sugerem que a demanda doméstica chilena ganhará força nos próximos meses. “Nós esperamos que o consumo privado siga forte, apoiado por uma melhora no sentimento do consumidor, pela baixa inflação e pelo crescimento do crédito ao consumidor”, diz a consultoria.