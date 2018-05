Vendas no varejo crescem 0,2% em abril ante março, revela Boa Vista SCPC

São Paulo – O desempenho das vendas no varejo cresceu 0,2% em abril ante março na série com ajuste sazonal, segundo o Indicador Movimento do Comércio da Boa Vista SCPC. Na comparação com o mesmo mês de 2017, o avanço foi de 2,0% e, em 12 meses, houve crescimento de 4,2%.

“O resultado de abril aponta uma leve melhora após o baixo desempenho no início do ano”, avalia a instituição em nota. Segundo a Boa Vista, a perspectiva é a de que a recuperação ganhe um ritmo maior ao longo de 2018, impulsionada pela esperada redução do juro para o consumidor e pela expectativa de queda do desemprego.

Em abril, o setor de “Tecidos, Vestuários e Calçados” cresceu 1,3% após retirar os efeitos sazonais, enquanto o segmento de “Supermercados, Alimentos e Bebidas” avançou 0,2% e o de “Combustíveis e Lubrificantes” subiu 0,7%.

Por outro lado, o setor de “Móveis e Eletrodomésticos” apresentou queda de 1,9%.