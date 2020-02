Vendas no varejo brasileiro crescem 3,1% em janeiro

As vendas no varejo brasileiro cresceram 3,1% em janeiro, descontada a inflação, em comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), que acompanha mensalmente o desempenho de 1,6 milhão de varejistas credenciados à companhia de meios de pagamentos.

Tal performance representa uma aceleração em relação a dezembro, quando houve alta de 2,6% na comparação ano a ano, mas ficou abaixo do resultado de janeiro de 2019, quando registrou acréscimo anual de 3,5%.

“Os últimos meses de 2019 foram marcados por oscilações: houve aceleração em novembro provocada pela Black Friday e uma desaceleração no Natal. Com isso, o ritmo de crescimento em janeiro ficou bem parecido com o de dezembro”, destacou o diretor de Inteligência da Cielo, Gabriel Mariotto.

Em termos nominais, que espelham a receita de vendas observadas pelo varejista, o ICVA subiu 6,9% no mês passado, ante 6,1% em dezembro e 6,8% em janeiro de 2019. A Cielo atribuiu o comportamento do índice a efeitos de calendário que beneficiaram o resultado de janeiro deste ano.