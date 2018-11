Vendas na Black Friday 2018 crescem 4,7% e superam estimativas, diz SCPC

São Paulo – As vendas do comércio na Black Friday cresceram 4,7% em 2018 ante 2017, segundo dados da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). O avanço superou a projeção da empresa, de alta de 4,5%.

Os dados consideram as consultas do período de 20 (terça-feira) a 24 (sábado) de novembro de 2018, comparadas às consultas realizadas entre 19 a 23 de novembro de 2017. Somente na sexta-feira, a estimativa é que as vendas tenham crescido 5,9% em relação a 2017.

Entre os itens mais vendidos na data, estão os eletrônicos e eletrodomésticos, itens de valor mais elevado.

Além disto, segundo a Boa Vista, os consumidores têm aproveitado as promoções da Black Friday para já anteciparem as compras de Natal, o que também vem favorecendo o movimento do comércio na data.

Ainda assim, de acordo com a Boa Vista SCPC, mesmo diante da antecipação das vendas de Natal para a Black Friday, a melhora do cenário econômico já aponta para um aumento significativo do movimento do comércio na principal data do ano para o setor.

Segundo os economistas da Boa Vista SCPC, o movimento vista na Black Friday reflete melhoras no mercado de trabalho e, especialmente, no mercado de crédito.