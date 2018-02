Vendas mesmas lojas em supermercados de SP sobem 2% em 2017

Dayanne Sousa, do Estadão Conteúdo

São Paulo – Os supermercados do Estado de São Paulo registraram crescimento de 2% nas vendas mesmas lojas em termos reais em 2017, segundo levantamento da Associação Paulista de Supermercados (Apas). O indicador considera apenas pontos de venda abertos há mais de um ano.

A expectativa da entidade é de crescimento um pouco mais acelerado em 2018, da ordem de 2,5% a 3%, também no conceito mesmas lojas.

O indicador de vendas leva em conta o faturamento, já descontada a inflação dos supermercados medida pela própria entidade por meio do índice IPS – Apas/Fipe.

Considerando-se todas as lojas, ou seja, incluindo pontos de venda que foram abertos ao longo do ano, o aumento das vendas chegou a 5% em 2017 na comparação com o ano anterior.

A Apas destacou que o desempenho foi bom sobretudo no mês de dezembro, quando as vendas reais aumentaram 7,04% em relação ao mesmo mês de 2016.