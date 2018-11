Vendas em shoppings sobem 7,7% em setembro no país; alta é de 4,2% no ano

São Paulo – As vendas em shopping centers do Brasil em setembro subiram 7,7 por cento sobre igual intervalo do ano passado, reforçando as expectativas de que o setor encerrará 2018 com crescimento de cerca de 6 por cento, anunciou nesta segunda-feira, 12, a entidade que representa o setor, a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

“O segundo semestre é o mais forte em vendas para o setor. Outros fatores determinantes são a retomada da economia, o aumento do índice de confiança do consumidor e os novos modelos de negócios adotados pelos empreendimentos”, afirmou Glauco Humai, presidente da associação, em comunicado à imprensa. No acumulado do ano até setembro, os shopping centers do país venderam 4,2 por cento mais na comparação com o mesmo período de 2017, mostrou o levantamento.

Há duas semanas, a administradora de shopping centers de alto padrão Multiplan informou que apurou alta de 7 por cento nas vendas do terceiro trimestre sobre um ano antes, para 3,6 bilhões de reais. A Iguatemi teve crescimento de 4,8 por cento no conceito mesmas áreas e a BR Malls deve divulgar seus dados no final da terça-feira.

Regionalmente, Sul e Centro-Oeste tiveram crescimento superior à média nacional nas vendas, com altas de 8,9 e 8,5 por cento, respectivamente, seguidas por Sudeste (+7,5 por cento), Nordeste (+7,2 por cento) e Norte (6,6 por cento). Em setembro, as categorias que mais se destacaram nas vendas foram artigos do lar (+18,46 por cento), telefonia (+12,27 por cento) e perfumaria (+11,69 por cento).

O desempenho dos shopping centers no período superou a alta de 4,7 por cento das vendas em lojas de rua, apurado pelo Índice Cielo, destacou a associação.