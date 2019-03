Vendas em shopping centers do Brasil crescem 7,1% em janeiro, diz Abrasce

São Paulo – As vendas em shopping centers do Brasil cresceram 7,1 por cento em janeiro sobre igual mês de 2018, reforçando as expectativas de retomada, mostrou nesta sexta-feira o Índice Cielo de Varejo em Shopping Centers, desenvolvido em parceria com a entidade que representa o setor, a Abrasce.

“A alta de janeiro acentua ainda mais a nossa expectativa de crescer 7 por cento em 2019”, afirmou o presidente da Abrasce, Glauco Humai, em nota.

Conforme o levantamento, o valor médio gasto em shoppings atingiu 89,60 reais, superando em 23 por cento o comércio de rua, no qual as compras giraram em torno de 72,20 reais.

Ainda segundo a pesquisa, vestuário, calçados, artigos para lar, telefonia e acessórios foram destaque em janeiro.

Regionalmente, o Sul registrou a maior expansão nas vendas na comparação com janeiro de 2018, de 9,9 por cento, seguido pelo Nordeste, com aumento de 8,6 por cento, Sudeste (6,4 por cento), Norte (6,4 por cento) e Centro-Oeste (5,3 por cento).