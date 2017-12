Vendas do varejo na semana antes do Natal têm alta de R$1,9 bi

São Paulo – As vendas do varejo brasileiro na semana que antecede o Natal superaram em 1,9 bilhão de reais o montante verificado um ano antes, segundo cálculos da Fecomercio-SP.

A estimativa da Fecomercio-SP para o faturamento do varejo no período de 14 a 21 de dezembro foi feita com base em dados da Boa Vista SCPC, que mostraram um aumento de 4,2 por cento nas vendas do setor nesse período, informou a Federação nesta sexta-feira.

Considerando o mês de dezembro inteiro, o faturamento do varejo deve crescer pouco mais de 7 bilhões de reais em relação a 2016.

Segundo a Fecomercio-SP, os dados coletados pela Boa Vista SCPC confirmam as projeções da Federação para o período do Natal, assim como para o ano de 2017.

“Essas informações condizem positivamente com as divulgadas pela Federação a respeito de PIB, emprego e crédito para a pessoa física, determinando efetivamente o início de um ciclo positivo para a economia que deve entrar em 2018 em um ritmo mais acelerado do que em 2014, 2015, 2016 e 2017”, afirmou a Fecomercio-SP em nota.