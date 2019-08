Vendas de veículos subiram 9,1% em julho ante junho, revela Anfavea

São Paulo — As vendas totais de veículos no mercado interno em julho cresceram 9,1% em relação a junho. De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), entidade que congrega as montadoras, no mês passado foram emplacados 243,6 mil unidades, contra 223,2 mil unidades em junho.

No comparativo de julho com o mesmo mês do ano passado, de acordo com a entidade, as vendas cresceram 12%.

Com o resultado de julho, as vendas acumulam no ano uma alta de 12,1% em relação ao mesmo período do ano passado, com 1,55 milhão de unidades colocadas nas ruas.

Máquinas agrícolas

As vendas no mercado interno de máquinas agrícolas em julho caíram 9,4%, de acordo com a Anfavea, entidade que reúne as montadoras de veículos automotores do País.

Em julho foram vendidas 3,9 mil máquinas agrícolas contra 4,3 mil em junho.

Na comparação com julho do ano passado, as vendas de máquinas agrícolas caíram 17,2% e no acumulado do ano até julho a queda foi de 3,4%.