Vendas de veículos novos no Brasil caem 20,29% em julho

São Paulo – O Brasil vendeu 181.416 veículos novos em julho, o que significou um aumento de 5,59% em relação ao mês anterior, mas uma queda de 20,29% se comparado a junho de 2015, informou nesta terça-feira a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

No acumulado do ano foram comercializados 1,1 milhão de automóveis, caminhonetes, caminhões e ônibus, o que representou 24,68% a menos que o mesmo período do ano anterior.

O setor automotivo brasileiro se encontra imerso em uma crise motivada pela pior recessão do país em mais de oito décadas.

A economia brasileira se contraiu em 3,8% em 2015 e, segundo os analistas do mercado financeiro, cairá mais 3% neste ano.

A incerteza econômica e política, a alta da inflação e a restrição ao crédito impactaram fortemente a demanda dos consumidores, o que se refletiu tanto nas vendas como na fabricação de veículos.